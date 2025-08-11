Британка скрыла миллионы в брачном контракте — суд обязал ее заплатить рекордную сумму

Суд обязал женщину заплатить более полумиллиона фунтов судебных издержек после разоблачения, что она скрыла £66 млн активов в брачном договоре.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд Великобритании обязал состоятельную британку Дженни Хеллиуэлл выплатить полную сумму судебных расходов по делу против ее бывшего мужа Саймона Энтвистла. Причина — умышленное сокрытие значительной части своих активов при подписании брачного договора. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

В день свадьбы пара подписала брачный контракт, согласно которому в случае развода каждый оставляет за собой имущество, с которым вступил в брак. Однако Энтвистл доказал в суде, что Хеллиуэлл скрыла большую часть своих активов на сумму £66 млн.

Апелляционный суд присудил мужчине £400 тыс. компенсации и постановил, что бывшая супруга должна возместить:

£120 522 — расходы на апелляцию;

£75 000 — возврат ранее присужденных расходов;

£474 318 — расходы до и во время первого рассмотрения дела.

Адвокаты Энтвистла подчеркнули, что речь идет о мошенническом сокрытии активов.

Позиция сторон

Хеллиуэлл согласилась оплатить расходы на апелляцию, но категорически возражала против выплаты на условиях indemnity costs — самой строгой формы компенсации судебных издержек в британском праве.

Судьи в совместном решении заявили, что ее действия можно квалифицировать как мошенничество. Она сознательно ввела бывшего мужа в заблуждение, утверждая, что предоставила полную и правдивую информацию об имуществе, и пыталась оправдать это собственными и отцовскими налоговыми делами.

Вывод суда

«Мы не считаем такое поведение разумным в контексте использования брачного договора. Тем более — в процессах Семейного суда. Это было далеко за пределами нормы», — говорится в решении.

Таким образом, Хеллиуэлл придется оплатить все расходы за весь период судебного процесса — решение, которое юристы уже называют одним из самых жестких в делах такого типа в Великобритании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.