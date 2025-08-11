Британка скрыла миллионы в брачном контракте — суд обязал ее заплатить рекордную сумму

Апелляционный суд Великобритании обязал состоятельную британку Дженни Хеллиуэлл выплатить полную сумму судебных расходов по делу против ее бывшего мужа Саймона Энтвистла. Причина — умышленное сокрытие значительной части своих активов при подписании брачного договора. Об этом сообщает Law Gazette.
Что произошло
В день свадьбы пара подписала брачный контракт, согласно которому в случае развода каждый оставляет за собой имущество, с которым вступил в брак. Однако Энтвистл доказал в суде, что Хеллиуэлл скрыла большую часть своих активов на сумму £66 млн.
Апелляционный суд присудил мужчине £400 тыс. компенсации и постановил, что бывшая супруга должна возместить:
Адвокаты Энтвистла подчеркнули, что речь идет о мошенническом сокрытии активов.
Позиция сторон
Хеллиуэлл согласилась оплатить расходы на апелляцию, но категорически возражала против выплаты на условиях indemnity costs — самой строгой формы компенсации судебных издержек в британском праве.
Судьи в совместном решении заявили, что ее действия можно квалифицировать как мошенничество. Она сознательно ввела бывшего мужа в заблуждение, утверждая, что предоставила полную и правдивую информацию об имуществе, и пыталась оправдать это собственными и отцовскими налоговыми делами.
Вывод суда
«Мы не считаем такое поведение разумным в контексте использования брачного договора. Тем более — в процессах Семейного суда. Это было далеко за пределами нормы», — говорится в решении.
Таким образом, Хеллиуэлл придется оплатить все расходы за весь период судебного процесса — решение, которое юристы уже называют одним из самых жестких в делах такого типа в Великобритании.
