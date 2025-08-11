Британка приховала мільйони у шлюбному контракті — суд зобов’язав її сплатити рекордну суму

Суд зобов’язав жінку сплатити понад пів мільйона фунтів судових витрат після викриття, що вона приховала £66 млн активів у шлюбному договорі.

Апеляційний суд Великої Британії зобов’язав заможну британку Дженні Хеллівелл сплатити повну суму судових витрат у справі проти її колишнього чоловіка Саймона Ентвістла. Причина — навмисне приховування значної частини своїх активів під час підписання шлюбної угоди. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

У день весілля пара підписала шлюбний договір, згідно з яким у разі розлучення кожен залишає за собою майно, з яким увійшов у шлюб. Проте Ентвістл довів у суді, що Хеллівелл приховала більшу частину своїх активів на суму £66 млн.

Апеляційний суд присудив чоловікові £400 тис. компенсації та постановив, що колишня дружина має відшкодувати:

£120 522 — витрати на апеляцію;

£75 000 — повернення раніше присуджених витрат;

£474 318 — витрати до та під час першого розгляду справи.

Адвокати Ентвістла наголосили, що йдеться про шахрайське приховування активів.

Позиція сторін

Хеллівелл погодилася оплатити витрати апеляції, але категорично заперечувала проти сплати на умовах «indemnity costs» — найсуворішої форми компенсації судових витрат у британському праві.

Судді у спільному рішенні заявили, що її дії можна кваліфікувати як шахрайство. Вона свідомо ввела колишнього чоловіка в оману, стверджуючи, що надала повну та правдиву інформацію про майно, і намагалася виправдати це власними та батьковими податковими справами.

Висновок суду

«Ми не вважаємо таку поведінку розумною в контексті використання шлюбного договору. Тим більше — у процесах Сімейного суду. Це було далеко за межами норми», — йдеться в рішенні.

Таким чином, Хеллівелл доведеться сплатити усі витрати за весь період судового процесу — рішення, яке юристи вже називають одним із найжорсткіших у справах такого типу у Великій Британії.

