Британка приховала мільйони у шлюбному контракті — суд зобов’язав її сплатити рекордну суму

Апеляційний суд Великої Британії зобов’язав заможну британку Дженні Хеллівелл сплатити повну суму судових витрат у справі проти її колишнього чоловіка Саймона Ентвістла. Причина — навмисне приховування значної частини своїх активів під час підписання шлюбної угоди. Про це повідомляє Law Gazette.
Що сталося
У день весілля пара підписала шлюбний договір, згідно з яким у разі розлучення кожен залишає за собою майно, з яким увійшов у шлюб. Проте Ентвістл довів у суді, що Хеллівелл приховала більшу частину своїх активів на суму £66 млн.
Апеляційний суд присудив чоловікові £400 тис. компенсації та постановив, що колишня дружина має відшкодувати:
Адвокати Ентвістла наголосили, що йдеться про шахрайське приховування активів.
Позиція сторін
Хеллівелл погодилася оплатити витрати апеляції, але категорично заперечувала проти сплати на умовах «indemnity costs» — найсуворішої форми компенсації судових витрат у британському праві.
Судді у спільному рішенні заявили, що її дії можна кваліфікувати як шахрайство. Вона свідомо ввела колишнього чоловіка в оману, стверджуючи, що надала повну та правдиву інформацію про майно, і намагалася виправдати це власними та батьковими податковими справами.
Висновок суду
«Ми не вважаємо таку поведінку розумною в контексті використання шлюбного договору. Тим більше — у процесах Сімейного суду. Це було далеко за межами норми», — йдеться в рішенні.
Таким чином, Хеллівелл доведеться сплатити усі витрати за весь період судового процесу — рішення, яке юристи вже називають одним із найжорсткіших у справах такого типу у Великій Британії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.