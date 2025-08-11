Трамп: Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или с Зеленским, Путиным и мной

Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет скорее предварительной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет «предварительной». Об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Это пробная встреча. Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог», — отметил он.

Он также исправил собственную оговорку после заявления о том, что поедет в пятницу в Россию, подчеркнув, что «это Путин приезжает в нашу страну, а не мы едем в его страну».

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что следующая встреча состоится между Владимиром Зеленским и Путиным либо будет трёхсторонней с его участием.

«Следующая встреча состоится между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами», — добавил он.

Как известно, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина 15 августа.

