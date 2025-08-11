Трамп: Наступна зустріч буде з Зеленським і Путіним або з Зеленським, Путіним і мною

Трамп заявив, що зустріч із Путіним на Алясці буде швидше попередньою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч на Алясці з Путіним буде «попередньою». Про це він сказав під час пресконференції.

«Це пробна зустріч. Я скажу йому завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог», — зазначив він.

Він також виправив власну помилку після заяви про те, що поїде у п'ятницю до Росії, наголосивши, що «це Путін приїжджає до нашої країни, а не ми їдемо до його країни».

Також Дональд Трамп заявив, що наступна зустріч відбудеться між Володимиром Зеленським та Путіним або буде тристоронньою за його участі.

«Наступна зустріч відбудеться між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і мною. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами», — зазначив він.

Як відомо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Президент України Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня.

