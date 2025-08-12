Искусственный интеллект сможет перехватывать содержание разговоров на расстоянии 3 метров

Новая технология позволяет прослушивать звонки без доступа к телефону.

Фото: karabiner.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исследователи из Университета штата Пенсильвания разработали передовую систему, которая с помощью миллиметроволнового радара и искусственного интеллекта может удаленно прослушивать телефонные разговоры на расстоянии до трех метров с точностью распознавания около 60%. Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Технология работает, анализируя микровибрации, которые генерирует динамик телефона во время разговора. Для этого команда использовала модель распознавания речи с открытым кодом Whisper, которую переобучили на данных, полученных от радара. Это позволило системе эффективно обрабатывать зашумленные сигналы, распознавая до 10 000 слов, даже несмотря на низкое качество данных.

Система размещается на расстоянии примерно трех метров от целевого устройства, а искусственный интеллект анализирует полученные сигналы для идентификации слов и фраз. Хотя точность составляет всего 60%, исследователи отмечают, что даже частичное распознавание ключевых слов позволяет понять общий контекст разговора, подобно чтению по губам.

Эта разработка вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности. Технология потенциально может быть использована злоумышленниками для тайного прослушивания частных разговоров без ведома пользователей.

Исследователи отмечают, что их цель — не только продемонстрировать возможности такой системы, но и призвать к созданию эффективных средств защиты от подобных угроз.

В будущем команда планирует сосредоточиться на разработке технологий, которые помогут защитить личные данные от новых методов шпионажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.