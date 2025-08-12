Практика судов
Искусственный интеллект сможет перехватывать содержание разговоров на расстоянии 3 метров

15:55, 12 августа 2025
Новая технология позволяет прослушивать звонки без доступа к телефону.
Фото: karabiner.ua
Исследователи из Университета штата Пенсильвания разработали передовую систему, которая с помощью миллиметроволнового радара и искусственного интеллекта может удаленно прослушивать телефонные разговоры на расстоянии до трех метров с точностью распознавания около 60%. Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Технология работает, анализируя микровибрации, которые генерирует динамик телефона во время разговора. Для этого команда использовала модель распознавания речи с открытым кодом Whisper, которую переобучили на данных, полученных от радара. Это позволило системе эффективно обрабатывать зашумленные сигналы, распознавая до 10 000 слов, даже несмотря на низкое качество данных.

Система размещается на расстоянии примерно трех метров от целевого устройства, а искусственный интеллект анализирует полученные сигналы для идентификации слов и фраз. Хотя точность составляет всего 60%, исследователи отмечают, что даже частичное распознавание ключевых слов позволяет понять общий контекст разговора, подобно чтению по губам.

Эта разработка вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности. Технология потенциально может быть использована злоумышленниками для тайного прослушивания частных разговоров без ведома пользователей.

Исследователи отмечают, что их цель — не только продемонстрировать возможности такой системы, но и призвать к созданию эффективных средств защиты от подобных угроз.

В будущем команда планирует сосредоточиться на разработке технологий, которые помогут защитить личные данные от новых методов шпионажа.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

