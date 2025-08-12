Практика судів
Штучний інтелект зможе перехоплювати зміст розмов на відстані 3 метрів

15:55, 12 серпня 2025
Нова технологія дозволяє прослуховувати дзвінки без доступу до телефону.
Штучний інтелект зможе перехоплювати зміст розмов на відстані 3 метрів
Фото: karabiner.ua
Дослідники з Університету штату Пенсильванія розробили передову систему, яка за допомогою міліметровохвильового радара та штучного інтелекту може віддалено прослуховувати телефонні розмови на відстані до трьох метрів із точністю розпізнавання близько 60%. Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Технологія працює, аналізуючи мікровібрації, які генерує динамік телефону під час розмови. Для цього команда використала модель розпізнавання мови з відкритим кодом Whisper, яку перенавчили на даних, отриманих від радара. Це дозволило системі ефективно обробляти зашумлені сигнали, розпізнаючи до 10 000 слів, навіть попри низьку якість даних.

Система розміщується на відстані приблизно трьох метрів від цільового пристрою, а штучний інтелект аналізує отримані сигнали для ідентифікації слів і фраз. Хоча точність становить лише 60%, дослідники зазначають, що навіть часткове розпізнавання ключових слів дозволяє зрозуміти загальний контекст розмови, подібно до читання по губах.

Ця розробка викликає серйозні занепокоєння щодо конфіденційності. Технологія потенційно може бути використана зловмисниками для таємного прослуховування приватних розмов без відома користувачів. Дослідники наголошують, що їхня мета — не лише продемонструвати можливості такої системи, а й закликати до створення ефективних засобів захисту від подібних загроз.

У майбутньому команда планує зосередитися на розробці технологій, які допоможуть захистити особисті дані від нових методів шпигунства.

