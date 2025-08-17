Три штата США отправят Национальную гвардию в Вашингтон по запросу администрации Трампа

Западная Вирджиния, Южная Каролина и Огайо направляют Национальную гвардию в столицу США.

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Три штата под руководством республиканцев – Западная Вирджиния, Южная Каролина и Огайо – направят сотни военных Национальной гвардии в Вашингтон по просьбе администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание CNBC.

Западная Вирджиния отправит 300–400 бойцов, а также предоставит оборудование и специализированное обучение, чтобы поддержать общественную безопасность и региональное сотрудничество, заявили в офисе губернатора Патрика Морриси. Южная Каролина, по словам губернатора Генри Макмастера, направит 200 гвардейцев. Губернатор Огайо Майк ДеВайн анонсировал отправку 150 военных полицейских в ближайшие дни, уточнив, что они не выполняют правоохранительных функций в штате.

Приказ о развертывании войск Западная Вирджиния получила вечером 15 августа. Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что вскоре будет издан официальный приказ, который позволит гвардейцам в Вашингтоне носить огнестрельное оружие, в частности пистолеты для военных полицейских.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.