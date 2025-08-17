Три штати США відправлять Національну гвардію до Вашингтона на запит адміністрації Трампа

Західна Вірджинія, Південна Кароліна та Огайо направляють Національну гвардію до столиці США.

Фото: gettyimages

Три штати під керівництвом республіканців – Західна Вірджинія, Південна Кароліна та Огайо – направлять сотні військових Національної гвардії до Вашингтона на прохання адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомило видання CNBC.

Західна Вірджинія відправить 300–400 бійців, а також надасть обладнання та спеціалізоване навчання, щоб підтримати громадську безпеку та регіональну співпрацю, заявили в офісі губернатора Патріка Моррісі. Південна Кароліна, за словами губернатора Генрі Макмастера, направить 200 гвардійців. Губернатор Огайо Майк ДеВайн анонсував відправлення 150 військових поліціянтів у найближчі дні, уточнивши, що вони не виконують правоохоронних функцій у штаті.

Наказ про розгортання військ Західна Вірджинія отримала ввечері 15 серпня. Американський чиновник, який залишився анонімним, зазначив, що незабаром буде видано офіційний наказ, який дозволить гвардійцям у Вашингтоні носити вогнепальну зброю, зокрема пістолети для військових поліціянтів.

