Google запускает Flight Deals – новый способ найти дешевые авиабилеты

13:20, 18 августа 2025
Новый инструмент Google поможет находить выгодные перелеты благодаря искусственному интеллекту.
Google представила новый инструмент Flight Deals в сервисе Google Flights — он помогает находить лучшие предложения на перелёты благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вместо того чтобы вручную менять даты, направления или фильтры, пользователи могут просто описать желаемое путешествие обычными словами. Например: «недельная поездка этой зимой в город с отличной кухней, только прямые рейсы» или «10-дневная поездка на горнолыжный курорт со свежим снегом».

ИИ анализирует запрос и подбирает варианты в базе Google Flights в реальном времени, предлагая рейсы от сотен авиакомпаний и сервисов бронирования. Среди результатов могут быть даже направления, которые пользователь ранее не рассматривал.

На данный момент Flight Deals доступен в бета-версии только в США, Канаде и Индии. При этом классический сервис Google Flights продолжает работу и получит новые функции, в частности возможность исключать тарифы basic economy для рейсов в США и Канаде.

