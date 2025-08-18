Практика судів
Google запускає Flight Deals — новий спосіб знайти дешеві авіаквитки

13:20, 18 серпня 2025
Новий інструмент Google допоможе знаходити вигідні перельоти завдяки штучному інтелекту.
Google презентувала новий інструмент Flight Deals у сервісі Google Flights — він допомагає знаходити найкращі пропозиції на перельоти завдяки штучному інтелекту. Про це повідомила пресслужба компанії.

Замість того щоб вручну змінювати дати, напрямки чи фільтри, користувачі можуть просто описати бажану подорож звичайними словами. Наприклад: «тижнева подорож цієї зими до міста з чудовою кухнею, лише прямі рейси» або «10-денна поїздка на гірськолижний курорт зі свіжим снігом».

ШІ аналізує запит і підбирає варіанти у базі Google Flights у реальному часі, пропонуючи рейси від сотень авіакомпаній і сервісів бронювання. Серед результатів можуть бути навіть напрямки, які користувач раніше не розглядав.

Наразі Flight Deals доступний у бета-версії лише в США, Канаді та Індії. Водночас класичний сервіс Google Flights продовжує роботу й отримає нові функції, зокрема можливість виключати тарифи basic economy для рейсів у США та Канаді.

