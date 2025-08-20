Дания отменит самый высокий в Европе налог на книги, чтобы преодолеть кризис чтения

Дания отменяет 25% налог на книги для популяризации чтения.

Правительство Дании планирует отменить 25-процентный налог на продажу книг, который является самым высоким в Европе, чтобы преодолеть «кризис чтения» в стране. Об этом сообщает The Straits Times.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт заявил, что отмена налога должна побудить граждан чаще покупать книги. «Мы должны сделать все возможное, чтобы исправить кризис чтения, который, к сожалению, распространился в последние годы», — отметил он в интервью агентству Ritzau. Соответствующая инициатива вошла в правительственный законопроект о бюджете.

Отмена налога будет стоить государственному бюджету около 330 миллионов крон (примерно 51 миллион долларов) ежегодно. В отличие от Дании, в Великобритании книги не облагаются налогом, что способствует их доступности.

Решение правительства обусловлено тревожными данными Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно последнему отчету, 24% 15-летних датских подростков не могут понять простой текст, что на 4% больше, чем десять лет назад. Издательская отрасль Дании давно призывала к снижению налогов, подчеркивая, что правительство должно обеспечить доступ к печатным книгам для всех граждан, независимо от возраста.

