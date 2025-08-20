Практика судів
Данія скасує найвищий у Європі податок на книги, щоб подолати кризу читання

16:42, 20 серпня 2025
Данія скасовує 25% податок на книги задля популяризації читання.
Данія скасує найвищий у Європі податок на книги, щоб подолати кризу читання
Уряд Данії планує скасувати 25-відсотковий податок на продаж книг, який є найвищим у Європі, щоб подолати «кризу читання» в країні. Про це повідомляє The Straits Times.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт заявив, що скасування податку має заохотити громадян частіше купувати книги. «Ми повинні зробити все можливе, щоб виправити кризу читання, яка, на жаль, поширилася в останні роки», – зазначив він в інтерв’ю агентству Ritzau. Відповідна ініціатива увійшла до урядового законопроекту про бюджет.

Скасування податку коштуватиме державному бюджету близько 330 мільйонів крон (приблизно 51 мільйон доларів) щорічно. На відміну від Данії, у Великій Британії книги не обкладаються податком, що сприяє їхній доступності.

Рішення уряду зумовлене тривожними даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Згідно з останнім звітом, 24% 15-річних данських підлітків не можуть зрозуміти простий текст, що на 4% більше, ніж десять років тому. Видавнича галузь Данії давно закликала до зниження податків, наголошуючи, що уряд має забезпечити доступ до друкованих книг для всіх громадян, незалежно від віку.

