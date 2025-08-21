Трамп заявил, что остановил войну между «Азербайджаном и Албанией»

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил конфликт между Азербайджаном и Албанией, скорее всего, перепутав последнюю с Арменией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно благодаря его действиям удалось остановить несколько вооруженных конфликтов в мире. В частности, он вспомнил войну между "Азербайджаном и Албанией", вероятно, перепутав последнюю с Арменией. Об этом Трамп сказал в интервью американскому журналисту Марку Левину.

«Вы видели Азербайджан, там продолжался конфликт 34–35 лет с Албанией. Только подумайте... длился много лет, и я познакомился с их лидерами через торговлю. Я сказал: зачем вы сражаетесь?», — заявил Трамп.

Напомним, что Белый дом опубликовал список лидеров стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как 8 августа в Белом доме было подписано мирное соглашение между двумя государствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.