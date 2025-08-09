Практика судов
  1. В мире

Алиев и Пашинян предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

14:23, 9 августа 2025
Президент Азербайджана и премьер Армении предложили выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после подписания мирного соглашения в Белом доме.
Фото: REUTERS/Leah Millis
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как 8 августа в Белом доме было подписано мирное соглашение между обоими государствами. Об этом пишет 1.news.

Такое предложение Алиев озвучил ещё во время церемонии подписания договора.

«Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить продолжительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет», — сказал президент Азербайджана.

Как известно, 8 августа Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Белом доме. Как сообщил Дональд Трамп, страны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.

Отметим, что Нобелевскую премию мира 2025 года объявят 10 октября в Осло. К 31 января 2025 года на соискание премии было выдвинуто 338 кандидатов.

Отбор лауреата осуществляет Норвежский нобелевский комитет, принимая решение большинством голосов или по консенсусу.

Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года предложили номинировать уже несколько стран, кроме Армении и Азербайджана:

  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал номинацию, аргументируя это вкладом Трампа в мирные процессы на Ближнем Востоке.
  • Пакистан хочет отметить «решительное дипломатическое вмешательство» Трампа во время конфликта между Индией и Пакистаном.
  • Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию за его «решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом».

Напомним, что Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию за защиту свободы слова и прав человека.

Также претендентами являются американская активистка Zuriel Oduwole, российский оппозиционер Алексей Горинов, бывший премьер Пакистана Имран Хан, венесуэльская политик Мария Корина Мачадо и другие правозащитники.

Дональд Трамп

