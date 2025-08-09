Практика судів
Алієв та Пашинян запропонували номінувати Трампа на Нобелівську премію миру

14:23, 9 серпня 2025
Нобелівську премію миру 2025 року оголосять 10 жовтня в Осло.
Фото: REUTERS/Leah Millis
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонували номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після того, як 8 серпня у Білому домі була підписана мирна угода між обома державами. 

Пропозицію Алієв озвучив під час церемонії у Білому домі 8 серпня, передає Reuters.

«Дональд Трамп на це заслуговує. Він зміг у короткий термін завершити тривалий переговорний процес. Ми разом з прем'єр-міністром Вірменії можемо написати листа і звернутися до Нобелівського комітету», — сказав президент Азербайджану.

Як відомо, 8 серпня Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі. Як повідомив Дональд Трамп, країни обов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність один одного.

Зазначимо, що Нобелівську премію миру 2025 року оголосять 10 жовтня в Осло. До 31 січня 2025 року на здобуття премії було висунуто 338 кандидатів.

Відбір лауреата здійснює Норвезький нобелівський комітет, ухвалюючи рішення більшістю голосів або за консенсусом.

Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2025 року запропонували номінувати вже кілька країн, окрім Арменії та Азербайджану:

- прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подав номінацію, аргументуючи це внеском Трампа у мирні процеси на Близькому Сході.

- Пакистан хоче відзначити "рішуче дипломатичне втручання" Трампа під час конфлікту між Індією та Пакистаном.

- Камбоджа висунула Трампа на Нобелівську премію за його "вирішальну роль у відновленні миру та стабільності на кордоні між Камбоджею та Таїландом".

Нагадаємо, що Ілона Маска номінували на Нобелівську премію за захист свободи слова та прав людини.

Також претендентами є американська активістка Zuriel Oduwole, російський опозиціонер Олексій Горінов, колишній прем’єр Пакистану Імран Хан, венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо та інші правозахисники.

