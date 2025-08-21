Трамп заявив, що зупинив війну між «Азербайджаном та Албанією»

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинив конфлікт між Азербайджаном та Албанією, ймовірно переплутавши останню з Вірменією.

Фото: Getty Images/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре заявив, що саме завдяки його діям вдалося зупинити кілька збройних конфліктів у світі. Зокрема, він згадав війну між "Азербайджаном та Албанією", ймовірно переплутавши останню з Вірменією. Про це Трамп сказав в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну.

«Ви бачили Азербайджан, там тривав конфлікт 34–35 років з Албанією. Лишень подумайте... тривав багато років, і я познайомився з їхніми лідерами через торгівлю. Я сказав: навіщо ви воюєте?», — заявив Трамп.

Нагадаємо, що Білий дім опублікував список лідерів країн, які підтримали висунення Трампа на Нобелівську премію миру.

Як відомо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонували номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після того, як 8 серпня у Білому домі була підписана мирна угода між обома державами.

