Трамп заявив, що зупинив війну між «Азербайджаном та Албанією»

08:36, 21 серпня 2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинив конфлікт між Азербайджаном та Албанією, ймовірно переплутавши останню з Вірменією.
Фото: Getty Images/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре заявив, що саме завдяки його діям вдалося зупинити кілька збройних конфліктів у світі. Зокрема, він згадав війну між "Азербайджаном та Албанією", ймовірно переплутавши останню з Вірменією. Про це Трамп сказав в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну.

«Ви бачили Азербайджан, там тривав конфлікт 34–35 років з Албанією. Лишень подумайте... тривав багато років, і я познайомився з їхніми лідерами через торгівлю. Я сказав: навіщо ви воюєте?», — заявив Трамп.

Нагадаємо, що Білий дім опублікував список лідерів країн, які підтримали висунення Трампа на Нобелівську премію миру.

Як відомо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонували номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після того, як 8 серпня у Білому домі була підписана мирна угода між обома державами. 

США Дональд Трамп війна

