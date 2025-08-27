Спецпредставитель Трампа Уиткофф анонсировал встречу с представителями Украины в Нью-Йорке

Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США на этой неделе.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о запланированной встрече с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе. Об этом он рассказал в интервью Fox News, комментируя ход дипломатических переговоров с Киевом и Москвой.

«На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я буду встречаться с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы общаемся с россиянами каждый день», – заявил Уиткофф.

Он также считает, что в будущем может состояться прямая встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

«Я думаю, что в конечном итоге мы можем увидеть двустороннюю встречу. Мое личное мнение таково, что президенту понадобится место за столом переговоров для заключения соглашения», – подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Ранее Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений о войне РФ против Украины, в частности выразил готовность рассматривать возможность введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

При этом он подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с украинским Президентом.

Американский лидер отметил, что его целью является как можно скорее завершить войну:

«Тысячи преимущественно молодых людей умирают каждую неделю. Если я могу предотвратить это, наложив санкции или используя очень большие пошлины, которые дорого обойдутся России или Украине, или кому угодно».

Трамп также заявил, что будет добиваться прямой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

