Спецпредставник Трампа Віткофф анонсував зустріч з представниками України у Нью-Йорку

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про заплановану зустріч із представниками України у Нью-Йорку цього тижня. Про це він розповів в інтерв’ю Fox News, коментуючи перебіг дипломатичних переговорів із Києвом та Москвою.

«Цього тижня я зустрічаюся з українцями. Я буду зустрічатися з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми спілкуємося з росіянами щодня», – заявив Віткофф.

Він також вважає, що в майбутньому може відбутися пряма зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним.

«Я думаю, що в кінцевому підсумку ми можемо побачити двосторонню зустріч. Моя особиста думка така, що президенту знадобиться місце за столом переговорів для укладення угоди», – наголосив спецпредставник Трампа.

Раніше Президент США Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо війни РФ проти України, зокрема висловив готовність розглядати можливість введення санкцій та мит не лише проти Росії, а й щодо України.

При цьому він наголосив, що підтримує добрі стосунки з українським Президентом.

Американський лідер підкреслив, що його метою є якнайшвидше завершення війни:

«Тисячі переважно молодих людей вмирають щотижня. Якщо я можу запобігти цьому, наклавши санкції або використовуючи дуже великі мита, які дорого коштуватимуть Росії чи Україні, чи будь-кому.

Трамп також заявив, що буде домагатися прямої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

