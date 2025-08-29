В США скомпрометировали данные более 4 миллионов клиентов кредитного бюро TransUnion

В компании заверили, что проблему удалось быстро локализовать, а основная кредитная база данных осталась невредимой.

Источник фото: Clint Patterson / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кредитное бюро TransUnion сообщило, что в результате хакерской атаки были скомпрометированы персональные данные около 4,4 млн потребителей.

Как отмечается в письме компании, пишет Reuters, опубликованном на сайте генерального прокурора штата Мэн, инцидент связан с приложением стороннего поставщика, которое обслуживает операции по поддержке клиентов в США.

В TransUnion подчеркнули, что проблему удалось быстро локализовать, и она не затронула основную кредитную базу данных и не включала кредитные отчеты.

Название стороннего приложения компания не раскрывает. В то же время, как пишут СМИ, в последнее время американские корпорации сталкиваются с волной атак, когда хакеры обманом заставляют сотрудников открывать базы данных своих работодателей.

Напомним, что в Минюсте Украины ранее заявили о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.