У США скомпрометували дані понад 4 мільйонів клієнтів кредитного бюро TransUnion

У компанії запевнили, що проблему вдалося швидко локалізувати, а основна кредитна база даних залишилася неушкодженою.

Кредитне бюро TransUnion повідомило, що внаслідок хакерської атаки було скомпрометовано персональні дані близько 4,4 млн споживачів.

Як зазначається у листі компанії, пише Reuters, опублікованому на сайті генерального прокурора штату Мен, інцидент пов'язаний із додатком стороннього постачальника, який обслуговує операції з підтримки споживачів у США.

У TransUnion наголосили, що проблему вдалося швидко локалізувати, і вона не торкнулася основної кредитної бази даних та не включала кредитні звіти.

Назву стороннього додатку компанія не розкриває. Водночас, як пишуть у ЗМІ, останнім часом американські корпорації стикаються з хвилею атак, коли хакери обманом змушують співробітників відкривати бази даних своїх роботодавців.

