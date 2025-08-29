За ликвидацию USAID будет отвечать Рассел Вот

Процесс ликвидации USAID возглавил директор Офиса менеджмента и бюджета Рассел Вот.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что процесс ликвидации Агентства США по международному развитию USAID отныне будет возглавлять директор Офиса менеджмента и бюджета (OMB) Рассел Вот. Об этом Рубио сообщил в социальной сети X.

«Я пошутил с президентом Трампом, что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу Расселу Воту. Так я и сделал. С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после того, как небольшой набор основных программ был передан в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации. Теперь Расс возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов. Поздравляем, Рассе», — написал Рубио.

