За ліквідацію USAID відповідатиме Рассел Вот

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що процес ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку USAID відтепер очолюватиме директор Офісу менеджменту та бюджету (OMB) Рассел Вот. Про це Рубіо повідомив у соціальній мережі X.

«Я пожартував з президентом Трампом, що в мене чотири роботи. Він сказав мені віддати одну моєму другові Расселу Воту. Так я й зробив. З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після того, як невеликий набір основних програм було передано до Державного департаменту, USAID офіційно переходить у режим ліквідації. Тепер Расс очолює процес ліквідації агентства, яке давно зійшло з рейок. Вітаємо, Рассе» – написав Рубіо.

