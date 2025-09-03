Верховный суд Мексики постановил, что созданные ИИ произведения не могут быть зарегистрированы как объекты интеллектуальной собственности

Произведения, созданные исключительно ИИ, не соответствуют требованиям оригинальности, установленным законодательством — Верховный суд Мексики.

Фото: basham.com.mx

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вторая палата Верховного суда Мексики (SCJN) единогласно решила, что работы, автономно сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), не подлежат охране авторским правом по мексиканскому законодательству, пишет basham.com.

Дело было начато в 2024 году, когда гражданин подал запрос в Национальный институт авторского права о регистрации цифровой работы под названием Virtual Avatar, созданной с помощью платформы ИИ Leonardo. В регистрации было отказано на основании Федерального закона об авторском праве (LFDA), который предусматривает, что охраняться могут только человеческие произведения, так как они должны отражать оригинальность и воплощать индивидуальность и личность автора.

После отказа заявитель обжаловал решение в Специализированной палате по интеллектуальной собственности Федерального административного суда (TFJA), утверждая, что исключение произведений, созданных ИИ, ограничивает творчество только человеческой сферой и нарушает принципы равенства, недискриминации и правовой определённости. В жалобе также упоминались международные договоры, участником которых является Мексика, включая Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA) и Бернскую конвенцию.

TFJA подтвердила отказ, что побудило заявителя подать иск об ампаро в Федеральную судебную власть. Вторая палата SCJN рассмотрела дело и в итоге отклонила ампаро, подтвердив, что произведения, созданные исключительно ИИ, не соответствуют требованиям оригинальности, установленным мексиканским законодательством.

Этим решением подтверждено, что только люди могут считаться авторами, и только созданные людьми произведения подлежат охране авторским правом. Такая позиция согласуется с предыдущими решениями, в частности постановлением Первой палаты SCJN в 2022 году, которая постановила, что юридические лица не могут быть авторами, поскольку творческий акт является исключительным для физических лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.