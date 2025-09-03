Верховний суд Мексики постановив, що створені ШІ твори не можуть бути зареєстровані як об’єкти інтелектуальної власності

Твори, створені виключно ШІ, не відповідають вимогам оригінальності, встановленим законодавством — Верховний суд Мексики.

Друга палата Верховного суду Мексики (SCJN) одноголосно вирішила, що роботи, автономно згенеровані штучним інтелектом (ШІ), не підлягають охороні авторського права за мексиканським законодавством, пише basham.com.

Справу було розпочато у 2024 році, коли громадянин подав запит до Національного інституту авторського права про реєстрацію цифрової роботи під назвою Virtual Avatar, створеної за допомогою платформи ШІ Leonardo. У запиті було відмовлено на підставі Федерального закону про авторське право (LFDA), який передбачає, що охоронятися можуть лише людські твори, адже вони мають відображати оригінальність і втілювати індивідуальність та особистість автора.

Після відмови заявник оскаржив рішення до Спеціалізованої палати з інтелектуальної власності Федерального адміністративного суду (TFJA), стверджуючи, що виключення творів, згенерованих ШІ, обмежує творчість лише людською сферою та порушує принципи рівності, недискримінації та правової визначеності. У скарзі також згадувались міжнародні договори, учасником яких є Мексика, включно з Угодою США-Мексика-Канада (USMCA) та Бернською конвенцією.

TFJA підтвердила відмову, що спонукало заявника подати позов про ампаро до Федеральної судової влади. Друга палата SCJN розглянула справу й зрештою відхилила ампаро, підтвердивши, що твори, створені виключно ШІ, не відповідають вимогам оригінальності, встановленим мексиканським законодавством.

Цим рішенням підтверджено, що лише люди можуть вважатися авторами, і тільки створені людьми твори підлягають охороні авторського права. Така позиція узгоджується з попередніми рішеннями, зокрема постановою Першої палати SCJN у 2022 році, яка постановила, що юридичні особи не можуть бути авторами, оскільки творча дія є виключною для фізичних осіб.

