Практика судів
  1. У світі

Верховний суд Мексики постановив, що створені ШІ твори не можуть бути зареєстровані як об’єкти інтелектуальної власності

18:33, 3 вересня 2025
Твори, створені виключно ШІ, не відповідають вимогам оригінальності, встановленим законодавством — Верховний суд Мексики.
Верховний суд Мексики постановив, що створені ШІ твори не можуть бути зареєстровані як об’єкти інтелектуальної власності
Фото: basham.com.mx
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Друга палата Верховного суду Мексики (SCJN) одноголосно вирішила, що роботи, автономно згенеровані штучним інтелектом (ШІ), не підлягають охороні авторського права за мексиканським законодавством, пише basham.com.

Справу було розпочато у 2024 році, коли громадянин подав запит до Національного інституту авторського права про реєстрацію цифрової роботи під назвою Virtual Avatar, створеної за допомогою платформи ШІ Leonardo. У запиті було відмовлено на підставі Федерального закону про авторське право (LFDA), який передбачає, що охоронятися можуть лише людські твори, адже вони мають відображати оригінальність і втілювати індивідуальність та особистість автора.

Після відмови заявник оскаржив рішення до Спеціалізованої палати з інтелектуальної власності Федерального адміністративного суду (TFJA), стверджуючи, що виключення творів, згенерованих ШІ, обмежує творчість лише людською сферою та порушує принципи рівності, недискримінації та правової визначеності. У скарзі також згадувались міжнародні договори, учасником яких є Мексика, включно з Угодою США-Мексика-Канада (USMCA) та Бернською конвенцією.

TFJA підтвердила відмову, що спонукало заявника подати позов про ампаро до Федеральної судової влади. Друга палата SCJN розглянула справу й зрештою відхилила ампаро, підтвердивши, що твори, створені виключно ШІ, не відповідають вимогам оригінальності, встановленим мексиканським законодавством.

Цим рішенням підтверджено, що лише люди можуть вважатися авторами, і тільки створені людьми твори підлягають охороні авторського права. Така позиція узгоджується з попередніми рішеннями, зокрема постановою Першої палати SCJN у 2022 році, яка постановила, що юридичні особи не можуть бути авторами, оскільки творча дія є виключною для фізичних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Мексика штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва