В Индии мужчину приговорили к смертной казни за то, что он сжег жену заживо из-за ее цвета кожи

В Индии суд приговорил мужчину к смертной казни за жестокое убийство жены, которую он сжег заживо после издевательств из-за ее темного цвета кожи.

Суд в индийском штате Раджастхан вынес смертный приговор мужчине, который поджег собственную жену, издеваясь над ней из-за темного цвета кожи. Об этом сообщает Independent.

По данным, жертва по имени Лакшми в своих предсмертных показаниях рассказала, что ее муж Кишанлал (в документах также упоминается как Кишандас) постоянно унижал ее за «темную внешность» и упрекал из-за «смуглого оттенка кожи».

Трагедия произошла в ночь на 24 июня 2017 года. Мужчина дал жене бутылку с жидкостью, утверждая, что это лекарство для осветления кожи. Когда она заметила, что жидкость пахнет кислотой, он поджег ее.

Судья Рахул Чоудгари назвал преступление «исключительным случаем жестокости» и «преступлением против человечности». В решении говорится, что приговор в виде смертной казни должен стать сигналом для общества, ведь подобные случаи участились.

«Он предал ее доверие и проявил чрезмерную жестокость», — отмечено в приговоре.

Прокурор Динеш Паливал назвал решение «историческим». В комментарии BBC он заявил: «Молодую женщину убили чрезвычайно жестоко. Она была чьей-то дочерью, сестрой, ее любили. Если мы не защитим наших дочерей, то кто это сделает?»

В то же время адвокат осужденного настаивает, что смерть Лакшми была несчастным случаем, и пообещал подать апелляцию. У мужчины есть 30 дней для обжалования приговора, а дело уже передано в высший суд для подтверждения смертной казни.

Суд в своем решении подчеркнул, что действия Кишанлала демонстрируют «ужасное мышление, укоренившееся в предубеждениях относительно цвета кожи».

«Этот чрезвычайно болезненный и жестокий поступок был не только преступлением против его жены Лакшми, но и шоком для всего человечества — такое невозможно представить в цивилизованном обществе», — говорится в приговоре.

