В Індії чоловіка засудили до страти за те, що він спалив дружину живцем через її колір шкіри

В Індії суд засудив чоловіка до страти за жорстоке вбивство дружини, яку він спалив живцем після знущань через її темний колір шкіри.

Суд у індійському штаті Раджастхан виніс смертний вирок чоловікові, який підпалив власну дружину, знущаючись з неї через темний колір шкіри. Про це повідомляє Independent.

За даними, жертва на ім’я Лакшмі у своїх передсмертних свідченнях розповіла, що її чоловік Кішанлал (у документах також згадується як Кішандас) постійно принижував її за «темну зовнішність» і докоряв їй через «смуглий відтінок шкіри».

Трагедія сталася в ніч на 24 червня 2017 року. Чоловік дав дружині пляшку з рідиною, стверджуючи, що це ліки для освітлення шкіри. Коли вона зауважила, що рідина має запах кислоти, він підпалив її.

Суддя Рахул Чоудгарі назвав злочин «винятковим випадком жорстокості» та «злочином проти людяності». У рішенні йдеться, що вирок у вигляді страти має стати сигналом для суспільства, адже подібні випадки почастішали.

«Він зрадив її довіру та проявив надмірну жорстокість», — зазначено у вироку.

Прокурор Дінеш Палівал назвав рішення «історичним». У коментарі BBC він заявив: «Молоду жінку dбили надзвичайно жорстоко. Вона була чиєюсь дочкою, сестрою, її любили. Якщо ми не захистимо наших доньок, то хто це зробить?»

Водночас адвокат засудженого наполягає, що смерть Лакшмі була нещасним випадком, і пообіцяв подати апеляцію. У чоловіка є 30 днів для оскарження вироку, а справа вже передана до вищого суду для підтвердження смертної кари.

Суд у своєму рішенні підкреслив, що дії Кішанлала демонструють «жахливе мислення, вкорінене в упередженнях щодо кольору шкіри».

«Цей надзвичайно болючий і жорстокий вчинок був не лише злочином проти його дружини Лакшмі, а й шоком для всього людства — таке неможливо уявити в цивілізованому суспільстві», — йдеться у вироку.

