Экс-президент Польши Анджей Дуда станет телеведущим

Бывший президент Польши Анджей Дуда начнет новую карьеру в роли телеведущего и автора программы на YouTube-канале Kanał Zero. Об этом сообщил журналист Кшиштоф Становский, как передает издание Gazeta.

По словам Становского, Kanał Zero получил «нового автора». Дуда будет работать над созданием 16 эпизодов, посвященных 16 актуальным темам. В программе будут представлены десятки интервью, репортажи с места событий, воспоминания и анализ современных проблем. Премьера шоу запланирована на 15 сентября 2025 года.

Анджей Дуда уже имел опыт сотрудничества с Kanał Zero, дважды появляясь в качестве гостя в программах канала. В последний раз, три месяца назад, он комментировал кандидатуру Кароля Навроцкого на пост президента Польши.

