Екс-президент Польщі Анджей Дуда стане телеведучим

Колишній президент Польщі Анджей Дуда розпочне нову кар’єру в ролі телеведучого та автора програми на YouTube-каналі Kanał Zero. Про це повідомив журналіст Кшиштоф Становський, як передає видання Gazeta.

За словами Становського, Kanał Zero отримав «нового автора». Дуда працюватиме над створенням 16 епізодів, присвячених 16 актуальним темам. У програмі будуть представлені десятки інтерв’ю, репортажі з місця подій, спогади та аналіз сучасних проблем. Прем’єра шоу запланована на 15 вересня 2025 року.

Анджей Дуда вже мав досвід співпраці з Kanał Zero, двічі з’являючись як гість у програмах каналу. Востаннє, три місяці тому, він коментував кандидатуру Кароля Навроцького на посаду президента Польщі.

