Хлоя Малле стала новой главной редакторкой американского контента Vogue

Американский Vogue объявил о назначении Хлои Малле на должность главной редакторки контента.

Источник фото: Clive Brunskill/Getty Images; Taylor Hill/FilmMagic via Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Редактор Vogue.com и соведущая еженедельного подкаста The Run-Through, посвященного моде и культуре, Хлоя Малле стала новой главной редакторкой американского Vogue. Ее назначили на должность руководителя редакционного контента, сообщает издание.

На новой должности Малле будет отвечать за творческое и редакционное направление издания. Она также войдет в круг из 10 главных редакторов контента Vogue по всему миру, подчиняясь Анне Винтур.

«Мода и медиа развиваются с бешеной скоростью, и я очень рада — и поражена — быть частью этого процесса. Я также чувствую себя невероятно счастливой, что Анна все еще работает рядом со мной и является моим наставником», – отметила Малле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.