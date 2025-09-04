Хлоя Малле стала новою головною редакторкою американського контенту Vogue

Американський Vogue оголосив про призначення Хлої Малле на посаду головної редакторки контенту.

Джерело фото: Clive Brunskill/Getty Images; Taylor Hill/FilmMagic via Getty Images

Редакторка Vogue.com і співведуча щотижневого подкасту The Run-Through, присвяченого моді та культурі Хлоя Маль стала новою головною редакторкою американського Vogue. Її призначено на посаду керівника редакційного контенту, повідомляє видання.

На новій посаді Малле відповідатиме за творчий та редакційний напрямок видання. Вона також увійде до кола з 10 головних редакторів контенту Vogue по всьому світу, підпорядковуючись Анні Вінтур.

«Мода і медіа розвиваються з шаленою швидкістю, і я дуже рада — і вражена — бути частиною цього процесу. Я також відчуваю себе неймовірно щасливою, що Анна все ще працює поруч зі мною і є моїм наставником», – зазначила Маль.

