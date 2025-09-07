Reuters удалило видео разговора Путина и Си о шансе прожить до 150 лет

Речь шла о четырехминутном ролике во время военного парада в Пекине, где обсуждалась возможность жизни людей до 150 лет.

Источник фото: Sergey Bobylev / AFP / Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агентство Reuters сообщило отозвало видео с разговором главы Кремля Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина после того, как китайское государственное телевидение CCTV отозвало юридическое разрешение на его использование.

Речь шла о четырехминутном ролике, содержащем кадры с открытым микрофоном во время военного парада в Пекине, где обсуждалась возможность жизни людей до 150 лет. Материал был лицензирован CCTV и распространен Reuters среди более чем тысячи клиентов по всему миру.

После требования китайской стороны Reuters удалило видео со своего сайта и призвало партнеров «уничтожить» копии. CCTV в письме заявило, что агентство превысило условия лицензии и исказило материал во время редактирования.

В то же время Reuters подчеркнуло, что пересмотрело опубликованные кадры и не усматривает нарушений своей политики точности и беспристрастности журналистики.

Информация о разговоре уже успела распространиться среди международных СМИ и в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.