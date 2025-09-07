Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі про шанс прожити до 150 років

Йшлося про чотирихвилинний ролик під час військового параду в Пекіні, де обговорювалась можливість життя людей до 150 років.

Джерело фото: Sergey Bobylev / AFP / Getty Images

Агентство Reuters повідомило, що відкликало відео із розмовою очільника Кремля Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна після того, як китайське державне телебачення CCTV відкликало юридичний дозвіл на його використання.

Йшлося про чотирихвилинний ролик, що містив кадри з відкритим мікрофоном під час військового параду в Пекіні, де обговорювалась можливість життя людей до 150 років. Матеріал був ліцензований CCTV і поширений Reuters серед понад тисячі клієнтів по всьому світу.

Після вимоги китайської сторони Reuters видалило відео зі свого сайту та закликало партнерів «знищити» копії. CCTV у листі заявило, що агентство перевищило умови ліцензії та спотворило матеріал під час редагування.

Водночас Reuters наголосило, що переглянуло опубліковані кадри та не вбачає порушень своєї політики щодо точності й неупередженості журналістики.

Інформація про розмову вже встигла поширитися серед міжнародних медіа та в соцмережах.

