Практика судов
  1. В мире

Google впервые назвала точные лимиты для Gemini AI

21:22, 8 сентября 2025
Пользователи получили четкие ограничения запросов и генерации изображений.
Google впервые назвала точные лимиты для Gemini AI
Фото: Tech Advisor
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google обновила справочную страницу Gemini Apps limits & upgrades for Google AI subscribers, впервые четко указав ограничения для пользователей с разными тарифными планами. Об этом сообщили в компании.

Согласно обновлению, пользователи без подписки могут выполнять до 5 запросов в день к модели Gemini 2.5 Pro. Для подписчиков тарифа AI Pro, который стоит 909 гривен, лимит составляет 100 запросов, а для тарифа AI Ultra за 5 699 гривен – 500 запросов. Кроме того, для пользователей без подписки установлено ограничение в 5 отчетов Deep Research и 100 сгенерированных изображений в сутки. В тарифах AI Pro и AI Ultra лимит генерации изображений увеличен до 1 000 в день.

Ранее Google использовала размытые формулировки, такие как «ограниченный доступ» или «мы можем иногда устанавливать лимиты», не предоставляя конкретных данных. Теперь пользователи могут точно оценить доступный объем работы для каждого тарифного плана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду