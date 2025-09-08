Google впервые назвала точные лимиты для Gemini AI

Пользователи получили четкие ограничения запросов и генерации изображений.

Фото: Tech Advisor

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google обновила справочную страницу Gemini Apps limits & upgrades for Google AI subscribers, впервые четко указав ограничения для пользователей с разными тарифными планами. Об этом сообщили в компании.

Согласно обновлению, пользователи без подписки могут выполнять до 5 запросов в день к модели Gemini 2.5 Pro. Для подписчиков тарифа AI Pro, который стоит 909 гривен, лимит составляет 100 запросов, а для тарифа AI Ultra за 5 699 гривен – 500 запросов. Кроме того, для пользователей без подписки установлено ограничение в 5 отчетов Deep Research и 100 сгенерированных изображений в сутки. В тарифах AI Pro и AI Ultra лимит генерации изображений увеличен до 1 000 в день.

Ранее Google использовала размытые формулировки, такие как «ограниченный доступ» или «мы можем иногда устанавливать лимиты», не предоставляя конкретных данных. Теперь пользователи могут точно оценить доступный объем работы для каждого тарифного плана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.