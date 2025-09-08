Google вперше назвала точні ліміти для Gemini AI

Користувачі отримали чіткі обмеження запитів і генерації зображень.

Компанія Google оновила довідкову сторінку Gemini Apps limits & upgrades for Google AI subscribers, уперше чітко вказавши обмеження для користувачів із різними тарифними планами. Про це повідомили в компанії.

Згідно з оновленням, користувачі без підписки можуть виконувати до 5 запитів на день до моделі Gemini 2.5 Pro. Для передплатників тарифу AI Pro, який коштує 909 гривень, ліміт становить 100 запитів, а для тарифу AI Ultra за 5 699 гривень – 500 запитів. Крім того, для користувачів без підписки встановлено обмеження у 5 звітів Deep Research і 100 згенерованих зображень на добу. У тарифах AI Pro та AI Ultra ліміт генерації зображень збільшено до 1 000 на день.

Раніше Google використовувала розмиті формулювання, такі як «обмежений доступ» або «ми можемо іноді встановлювати ліміти», не надаючи конкретних даних. Тепер користувачі можуть точно оцінити доступний обсяг роботи для кожного тарифного плану.

