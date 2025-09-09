Google в суде заявила о стремительном упадке открытого интернета

Компания предупреждает о вреде для издателей в случае разделения ее рекламного бизнеса.

В новом судебном представлении в рамках антимонопольного иска о монополии на рынке рекламных технологий Google утверждает, что «открытый веб стремительно приходит в упадок». Эта позиция противоречит предыдущим заявлениям компании, в которых она уверяла, что интернет «процветает», а поисковая система направляет пользователей к широкому спектру сайтов. Об этом сообщило издание The Verge.

В рамках судебного разбирательства Министерство юстиции США предлагает принудительно разделить рекламный бизнес Google, чтобы устранить монополию. Однако в своем представлении компания предупреждает, что такой шаг может ускорить упадок «открытого веба» и нанести ущерб издателям, которые зависят от доходов от баннерной рекламы. Google указывает на изменения в индустрии: рост популярности Connected TV (подключенное телевидение) и retail media (реклама в розничной торговле), а также влияние искусственного интеллекта на все аспекты рекламных технологий.

Это заявление контрастирует с публичными комментариями руководства Google. Генеральный директор Сундар Пичаи ранее утверждал, что «веб-публикации не умирают», а вице-президент по поиску Ник Фокс заявлял, что «веб процветает». Руководитель Google Search Лиз Рейд также уверяла, что после запуска функции AI Overviews объемы кликов на внешние сайты остаются «относительно стабильными», а Google ежедневно направляет «миллиарды кликов» на веб-ресурсы.

Однако многочисленные издатели и независимые авторы сообщают о значительном падении трафика после обновления алгоритмов Google Search и росте популярности ИИ-чатботов, которые удерживают пользователей в пределах поисковой системы. Подробнее о влиянии искусственного интеллекта на интернет и сервисы Google можно прочитать в отдельной статье.

Представительница Google Джеки Берте в комментарии The Verge отметила, что цитата из представления была «вырвана из контекста» и касается исключительно рекламы в открытом вебе, а не общего состояния интернета. По ее словам, компания лишь констатирует, что инвестиции в новые форматы, такие как Connected TV и retail media, растут, компенсируя снижение доходов от традиционной баннерной рекламы.

