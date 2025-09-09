Практика судів
Google у суді заявила про стрімкий занепад відкритого інтернету

21:30, 9 вересня 2025
Компанія попереджає про шкоду для видавців у разі розділення її рекламного бізнесу.
У новому судовому поданні в рамках антимонопольного позову щодо монополії на ринку рекламних технологій Google стверджує, що «відкритий веб стрімко занепадає». Ця позиція суперечить попереднім заявам компанії, в яких вона запевняла, що інтернет «процвітає», а пошукова система спрямовує користувачів до широкого спектра сайтів. Про це повідомило видання The Verge.

У межах судового розгляду Міністерство юстиції США пропонує примусово розділити рекламний бізнес Google, щоб усунути монополію. Однак у своєму поданні компанія попереджає, що такий крок може прискорити занепад «відкритого вебу» та завдати шкоди видавцям, які залежать від доходів від банерної реклами. Google вказує на зміни в індустрії: зростання популярності Connected TV (підключене телебачення) та retail media (реклама в роздрібній торгівлі), а також вплив штучного інтелекту на всі аспекти рекламних технологій.

Ця заява контрастує з публічними коментарями керівництва Google. Генеральний директор Сундар Пічаї раніше стверджував, що «вебпублікації не вмирають», а віцепрезидент із пошуку Нік Фокс заявляв, що «веб процвітає». Керівниця Google Search Ліз Рейд також запевняла, що після запуску функції AI Overviews обсяги кліків на зовнішні сайти залишаються «відносно стабільними», а Google щодня скеровує «мільярди кліків» до вебресурсів.

Проте численні видавці та незалежні автори повідомляють про значне падіння трафіку після оновлення алгоритмів Google Search і зростання популярності ШІ-чатботів, які утримують користувачів у межах пошукової системи. Детальніше про вплив штучного інтелекту на інтернет і сервіси Google можна прочитати в окремій статті.

Представниця Google Джекі Берте в коментарі The Verge зазначила, що цитата з подання була «вихоплена з контексту» і стосується виключно реклами у відкритому вебі, а не загального стану інтернету. За її словами, компанія лише констатує, що інвестиції в нові формати, такі як Connected TV і retail media, зростають, компенсуючи зниження доходів від традиційної банерної реклами.

