Кароль Навроцкий отреагировал на нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши

Навроцкий: безопасность Польши требует тесного сотрудничества властей и армии.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает постоянную связь с министром обороны и высшим военным руководством страны в ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими ударными дронами. Об этом он сообщил в социальной сети X.

По словам Навроцкого, он активно общается с главой Министерства обороны Польши и ключевыми командующими Вооруженных сил с момента фиксации инцидента.

«Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества», – подчеркнул президент.

Напомним, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

