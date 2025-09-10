Кароль Навроцький відреагував на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі

Навроцький: безпека Польщі вимагає тісної співпраці влади та армії.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримує постійний зв’язок із міністром оборони та вищим військовим керівництвом країни у відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами. Про це він повідомив у соціальній мережі X.

За словами Навроцького, він активно спілкується з очільником Міністерства оборони Польщі та ключовими командувачами Збройних сил із моменту фіксації інциденту.

«Я брав участь у брифінгах в Оперативному командуванні Збройних сил. Незабаром я проведу брифінг в Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої Батьківщини є головним пріоритетом і вимагає тісної співпраці», – наголосив президент.

Нагадаємо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

