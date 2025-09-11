Латвия закрывает воздушное пространство на границе с Беларусью и РФ

Решение будет действовать с 11 по 18 сентября с возможностью продления.

С 18:00 11 сентября Латвия временно закроет воздушное пространство на границе с Беларусью и Россией. Ограничение будет действовать как минимум до 18 сентября с возможностью продления срока. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет LSM.

По словам Спрудса, в настоящее время страна не находится под прямой угрозой, но превентивные меры необходимы для обеспечения безопасности. Решение направлено на усиление контроля над воздушным пространством в регионе на фоне текущей геополитической ситуации.

Добавим, что Польша временно ввела ограничения на полеты в восточной части страны вдоль границ с Украиной и Беларусью. Решение будет действовать с 10 сентября по 9 декабря.

