Польша ограничила полеты у границ с Украиной и Беларусью до декабря

Польша временно ввела ограничения на полеты в восточной части страны вдоль границ с Украиной и Белоруссией. Решение будет действовать с 10 сентября до 9 декабря. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на агентство аэронавигационного обслуживания.

Где и когда будет действовать запрет

Согласно решению Министерства инфраструктуры, с 10 сентября (22:00) до 9 декабря (23:59) в восточной части Польши введена специальная зона ограничений EP R129. Она охватывает всю линию польской границы с Украиной и Белоруссией.

Кого касаются ограничения

Ночью (от заката до рассвета) действует полный запрет на полеты, за исключением военных самолетов.

Днем полеты разрешены только при условии подачи плана полета, наличия исправного транспондера, поддержания связи с органами управления воздушным движением.

Беспилотники гражданского назначения подпадают под круглосуточный запрет.

Исключения возможны для авиации скорой помощи, спасательных операций, ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, а также для контроля критической инфраструктуры.

В агентстве аэронавигационного обслуживания подчеркнули, что любой полет без соблюдения этих правил в зоне EP R129 будет считаться нарушением закона об авиации.

Ограничения введены из соображений национальной безопасности на фоне последних инцидентов с российскими дронами.

Что известно о российской атаке В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника. В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.

