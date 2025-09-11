Практика судів
  1. У світі

Польща обмежила польоти біля кордонів з Україною та Білоруссю до грудня

11:13, 11 вересня 2025
У східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю з 10 вересня до 9 грудня обмежили авіаційний рух.
Польща обмежила польоти біля кордонів з Україною та Білоруссю до грудня
Фото: flightsim.to
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща тимчасово запровадила обмеження на польоти у східній частині країни вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня. Про це повідомляє RMF FM з посиланням на агентство аеронавігаційного обслуговування.

Де і коли діятиме заборона

Згідно з рішенням Міністерства інфраструктури, з 10 вересня (22:00) до 9 грудня (23:59) у східній частині Польщі запроваджена спеціальна зона обмежень EP R129. Вона охоплює всю лінію польського кордону з Україною та Білоруссю.

Кого стосуються обмеження

Уночі (від заходу до сходу сонця) діє повна заборона на польоти, за винятком військових літаків.

Удень польоти дозволені лише за умови подання плану польоту, наявності справного транспондера, підтримання зв’язку з органами управління повітряним рухом.

Безпілотники цивільного призначення підпадають під цілодобову заборону.

Винятки можливі для авіації швидкої допомоги, рятувальних операцій, ліквідації наслідків катастроф і стихійних лих, а також для контролю критичної інфраструктури.

У агентстві аеронавігаційного обслуговування наголосили, що будь-який політ без дотримання цих правил у зоні EP R129 вважатиметься порушенням закону про авіацію.

Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки на тлі останніх інцидентів із російськими дронами. 

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держреєстратори будуть підтверджувати дії в Реєстрі речових прав на нерухомість за допомогою віддаленого електронного підпису «Дія.Підпис»

Уряд пропонує, аби підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором відбувалося автоматично за допомогою віддаленого підпису «Дія.Підпис».

Систему е-нотаріату та опцію розірвання шлюбу через Дію запровадять до 31 грудня – програма дій Кабміну

Також Кабмін пропонує запровадити дистанційне вчинення нотаріальної дії з посвідчення довіреності в електронній формі.

Прокурор, як і будь-який громадянин, може здійснювати відеозапис судового засідання, навіть якщо суддя не надав на це згоди – КДКП

У конфлікті між судом та прокурором, дисциплінарна комісія прокурорів підтримала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, покращення ЦНАП і до 6 ліцензій на азартні ігри через портал Дія: які заходи боротьби з корупцією передбачені у Програмі дій Кабміну

Судячи з Програми дій уряду, боротися з корупцією будуть за допомогою е-Суду, е-Акцизу, удосконалення ЦНАПів та можливості отримання не менше 6 ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням порталу Дія.

Міністр юстиції Герман Галущенко обговорив з місією МВФ судову реформу, електронний суд та е-нотаріат як заходи протидії корупції

«Де ми виключаємо людський фактор із процесу, ми уникаємо корупції, серед таких проектів – електронний суд, е-нотаріат та цифровізація виконавчого провадження» – розповів Герман Галущенко місії МВФ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду