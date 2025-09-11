Польща обмежила польоти біля кордонів з Україною та Білоруссю до грудня

У східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю з 10 вересня до 9 грудня обмежили авіаційний рух.

Фото: flightsim.to

Польща тимчасово запровадила обмеження на польоти у східній частині країни вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня. Про це повідомляє RMF FM з посиланням на агентство аеронавігаційного обслуговування.

Де і коли діятиме заборона

Згідно з рішенням Міністерства інфраструктури, з 10 вересня (22:00) до 9 грудня (23:59) у східній частині Польщі запроваджена спеціальна зона обмежень EP R129. Вона охоплює всю лінію польського кордону з Україною та Білоруссю.

Кого стосуються обмеження

Уночі (від заходу до сходу сонця) діє повна заборона на польоти, за винятком військових літаків.

Удень польоти дозволені лише за умови подання плану польоту, наявності справного транспондера, підтримання зв’язку з органами управління повітряним рухом.

Безпілотники цивільного призначення підпадають під цілодобову заборону.

Винятки можливі для авіації швидкої допомоги, рятувальних операцій, ліквідації наслідків катастроф і стихійних лих, а також для контролю критичної інфраструктури.

У агентстві аеронавігаційного обслуговування наголосили, що будь-який політ без дотримання цих правил у зоні EP R129 вважатиметься порушенням закону про авіацію.

Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки на тлі останніх інцидентів із російськими дронами.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

