Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та РФ

Рішення діятиме з 11 до 18 вересня з можливістю продовження.

З 18:00 11 вересня Латвія тимчасово закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю та Росією. Обмеження діятиме щонайменше до 18 вересня з можливістю продовження терміну. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише LSM.

За словами Спрудса, наразі країна не перебуває під прямою загрозою, але превентивні заходи необхідні для забезпечення безпеки. Рішення спрямоване на посилення контролю над повітряним простором у регіоні на тлі поточної геополітичної ситуації.

Додамо, що Польща тимчасово запровадила обмеження на польоти у східній частині країни вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня.

