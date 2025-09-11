Практика судів
  1. У світі

Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та РФ

14:06, 11 вересня 2025
Рішення діятиме з 11 до 18 вересня з можливістю продовження.
Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 18:00 11 вересня Латвія тимчасово закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю та Росією. Обмеження діятиме щонайменше до 18 вересня з можливістю продовження терміну. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише LSM.

За словами Спрудса, наразі країна не перебуває під прямою загрозою, але превентивні заходи необхідні для забезпечення безпеки. Рішення спрямоване на посилення контролю над повітряним простором у регіоні на тлі поточної геополітичної ситуації.

Додамо, що Польща тимчасово запровадила обмеження на польоти у східній частині країни вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Білорусь Латвія авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екссудді Родіона Кірєєва, якого у 2014 році оголосили в розшук

У справі скандального екссудді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 Конвенції через відмову в доступі до вищих судів.

Чи може держава примусово забрати у власника лише частину земельної ділянки, якщо після цього решта землі не може використовуватися за призначенням – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини.

Верховний Суд вказав, коли земельна ділянка може бути примусово відчужена у державну чи комунальну власність

Верховний Суд висловився щодо відсутності обов’язку органу місцевого самоврядування доводити суспільну необхідність відчуження земельної ділянки під розміщення об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду