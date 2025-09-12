В Непале после массовых протестов Discord стал «новым парламентом» — лидера страны выбирают в соцсетях

После протестов и отставки правительства более 100 тысяч граждан обсуждают выбор нового лидера страны в виртуальном парламенте на платформе Discord.

Попытка правительства Непала запретить соцсети привела к падению власти, гибели десятков людей и появлению новой площадки для политических решений — онлайн-чатов в Discord. Об этом сообщает The New York Times.

Протесты и падение правительства

На этой неделе попытка запретить популярные соцсети завершилась для Непала всплеском протестов. Молодёжь вышла на улицы, требуя равенства и борьбы с коррупцией. В результате столкновений с полицией погибло более 30 человек.

Парламент подожгли, в столице появились военные патрули, а армия объявила комендантский час.

На фоне массовых беспорядков в стране президент Рам Чандра Паудел решил подать в отставку. Он сделал это всего через несколько часов после того, как премьер-министр Х.П. Шарма Оли ушёл в отставку.

Discord как новый «парламент»

Когда страна оказалась в политическом вакууме, более 100 тысяч граждан начали обсуждать будущее государства в Discord — платформе, известной среди геймеров.

«Сегодня парламент Непала — это Discord», — говорит 23-летний контент-креатор из Катманду Сид Гхимири.

Дискуссии в виртуальном «парламенте» ведутся в формате текстовых, голосовых и видеочатов, транслируются по телевидению и обсуждаются в СМИ.

Поиск нового лидера

Организаторами канала выступили активисты общественной организации Hami Nepal, которые возглавили и уличные протесты. После падения правительства именно они стали посредниками в диалоге с военными, указывает издание.

Модераторы сервера организовали «мини-выборы» нового лидера страны и вынесли на обсуждение несколько кандидатур — среди них политик-новичок Сагар Дхакал и бывший руководитель энергетической компании Кул Ман Гхисинг. В итоге пользователи сошлись на кандидатуре Сушилы Карки, бывшей главы Верховного суда Непала.

Проблемы цифровой демократии

Издание отмечает, что несмотря на популярность Discord-«парламента», он имеет существенные недостатки:

любой может присоединиться, включая троллей и иностранцев;

дискуссии часто хаотичны и трудно модерируются;

временами звучат призывы к насилию, которые администраторы вынуждены блокировать.

Глобальный контекст

Эксперты называют использование Discord в масштабе национальной политики «беспрецедентным». В то же время они напоминают: соцсети хорошо мобилизуют людей на протесты, но редко помогают построить стабильные политические институты.

«Мы не ожидали, что сервер станет таким влиятельным. Но фактически всё, что здесь обсуждается, доходит до штаба армии», — объясняет модератор Шасвот Ламичхане, который закончил школу всего несколько месяцев назад.

