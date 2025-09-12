Практика судів
У Непалі після масових протестів Discord став «новим парламентом» — лідера країни обирають у соцмережах

16:53, 12 вересня 2025
Після протестів і відставки уряду понад 100 тисяч громадян обговорюють вибір нового лідера країни у віртуальному «парламенті» на платформі Discord.
У Непалі після масових протестів Discord став «новим парламентом» — лідера країни обирають у соцмережах
Спроба уряду Непалу заборонити соцмережі призвела до падіння влади, загибелі десятків людей та появи нового майданчика для політичних рішень — онлайн-чатів у Discord. Про це повідомляє The New York Times.

Протести і падіння уряду

Цього тижня спроба заборонити популярні соцмережі завершилася для Непалу вибухом протестів. Молодь вийшла на вулиці, вимагаючи рівності та боротьби з корупцією. Унаслідок зіткнень із поліцією загинули понад 30 людей.

Парламент підпалили, у столиці з’явилися військові патрулі, а армія оголосила комендантську годину.

На тлі масових заворушень у країні президент Рам Чандра Паудел вирішив подати у відставку. Він зробив це всього через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Х.П. Шарма Олі пішов у відставку.

Discord як новий «парламент»

Коли країна опинилася у політичному вакуумі, понад 100 тисяч громадян почали обговорювати майбутнє держави у Discord — платформі, відомій серед геймерів.

«Сьогодні парламент Непалу — це Discord», — каже 23-річний контент-креатор із Катманду Сід Гхіміpі.

Дискусії у віртуальному «парламенті» ведуться у форматі текстових, голосових та відеочатів, транслюються на телебаченні й обговорюються у ЗМІ.

Пошук нового лідера

Організаторами каналу виступили активісти громадської організації Hami Nepal, які очолили й вуличні протести. Після падіння уряду саме вони стали посередниками у діалозі з військовими, вказує видання.

Модератори серверу організували «міні-вибори» нового лідера країни й винесли на обговорення кілька кандидатур — серед них політик-новачок Сагар Дхакал та колишній керівник енергетичної компанії Кул Ман Гхісінг. У підсумку користувачі зійшлися на кандидатурі Сушіли Каркі, колишньої голови Верховного суду Непалу.

Проблеми цифрової демократії

Видання зазначає, що попри популярність Discord-«парламенту», він має суттєві недоліки:

  • будь-хто може приєднатися, включно з тролями та іноземцями;
  • дискусії часто хаотичні й важко модерується;
  • часом лунають заклики до насильства, які адміністратори змушені блокувати.

Глобальний контекст

Експерти називають використання Discord у масштабі національної політики «безпрецедентним». Водночас вони нагадують: соцмережі добре мобілізують людей на протести, але рідко допомагають побудувати стабільні політичні інститути.

«Ми не очікували, що сервер стане таким впливовим. Але фактично все, що тут обговорюється, доходить до штабу армії», — пояснює модератор Шасвот Ламічхане, який закінчив школу лише кілька місяців тому.

