Трамп и Моди провели «замечательную» беседу – обсудили войну в Украине и стратегическое партнерство США и Индии

Трамп поздравил Моди с днем рождения и получил благодарность за помощь Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и охарактеризовал его как «замечательный», несмотря на напряженность в отношениях между странами из-за торговых тарифов.

«Только что провел замечательный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения!», — написал Трамп в посте.

Кроме того, президент процитировал слова индийского лидера: «Нарендра: Спасибо за вашу поддержку в деле прекращения войны между Россией и Украиной!».

Моди ответил на пост Трампа, поблагодарив за теплые слова и подтвердив стремление углубить стратегическое партнерство между Индией и США.

«Спасибо, мой друг, президент Трамп, за ваш телефонный звонок и теплые поздравления с моим 75-летием. Как и вы, я также полностью предан делу поднятия всеобъемлющего и глобального партнерства между Индией и США на новый уровень. Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине», — отметил премьер-министр.

