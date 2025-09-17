Трамп та Моді провели «чудову» розмову – обговорили війну в Україні та стратегічне партнерство США та Індії

Трамп привітав Моді з днем народження і отримав подяку за допомогу Україні.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та охарактеризував як «чудову», незважаючи на напруженість у відносинах між країнами через торговельні тарифи.

«Щойно мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Я привітав його з днем ​​народження!», — написав Трамп у дописі.

Крім того, президент процитував слова індійського лідера: «Нарендра: Дякую за вашу підтримку у справі припинення війни між Росією та Україною!».

Моді відповів на допис Трампа, подякувавши за теплі слова та підтвердивши прагнення поглибити стратегічне партнерство між Індією та США.

«Дякую, мій друже, президенте Трампе, за ваш телефонний дзвінок і теплі вітання з моїм 75-річчям. Як і ви, я також повністю відданий справі піднесення всеосяжного та глобального партнерства між Індією і США на новий рівень. Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні» — зазначив прем'єр-міністр.

