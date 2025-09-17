ЕС рассматривает варианты использования 170 млрд евро замороженных активов РФ для Украины — FT

Европейский Союз рассматривает новый механизм использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Европейский Союз готовит варианты использования замороженных российских активов для помощи Украине, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что эти планы направлены на то, чтобы фактически позволить перевод российских средств в Украину без формального изъятия активов.

Согласно одному из вариантов, по словам пяти официальных лиц, знакомых с подготовкой, остатки средств активов российского центробанка, находящихся под санкциями и хранящихся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут использованы для приобретения бессрочных облигаций ЕС. Привлеченный капитал затем будет передан Украине траншами, пишет издание.

Два источника, знакомые с ситуацией, заявили, что около 170 млрд евро из 194 млрд евро российских активов, которые хранятся в Euroclear, уже достигли срока погашения и теперь отражаются в виде денежных средств на балансе Euroclear.

Кроме того, рассматривается также второй вариант, который предусматривает использование специального целевого инструмента для управления механизмами финансирования, что может позволить странам, не входящим в ЕС, принимать участие.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе поддержала идею репарационных кредитов, заявив, что их необходимо будет погасить лишь в том случае, если Россия согласится компенсировать Украине ущерб от вторжения. По ее словам, вместо того чтобы ждать окончания войны, эти деньги «помогут Украине уже сегодня».

В издании подчеркивают, что Брюссель активизировал техническую работу над предложением.

Ранее Европейская комиссия анонсировала создание нового финансового инструмента для поддержки Украины — Reparations Loan («Репарационный кредит»).

