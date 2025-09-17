Практика судів
ЄС розглядає варіанти використання 170 млрд євро заморожених активів РФ для України — FT

16:04, 17 вересня 2025
Європейський Союз розглядає новий механізм використання заморожених російських активів для підтримки України.
Європейський Союз готує варіанти використання заморожених російських активів для допомоги Україні, повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що ці плани спрямовані на те, щоб фактично дозволити переведення російської готівки до України без формального вилучення активів.

Згідно з одним з варіантів, за словами п'яти офіційних осіб, знайомих з підготовкою, залишки коштів активів російського центробанку, які перебувають під санкціями та зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, будуть використані для придбання безвідсоткових облігацій ЄС. Залучений капітал потім буде переданий Україні траншами, пише видання.

Два джерела, які знайомі із ситуацією, заявили, що близько 170 млрд євро із 194 млрд євро російських активів, що зберігаються в Euroclear, уже досягли терміну погашення і тепер відображаються у вигляді коштів на балансі Euroclear.

Крім того, розглядається також другий варіант, який передбачає використання спеціального цільового інструменту для управління механізмами фінансування, що може дозволити країнам, які не входять до ЄС, брати участь.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня підтримала ідею репараційних кредитів, заявивши, що їх необхідно буде погасити лише у тому випадку, якщо Росія погодиться компенсувати Україні збитки від вторгнення. За її словами, замість того, щоб чекати на закінчення війни, ці гроші «допоможуть Україні вже сьогодні».

У виданні підкреслюють, що Брюссель активізував технічну роботу над пропозицією.

Раніше Європейська комісія анонсувала створення нового фінансового інструменту для підтримки України — Reparations Loan («Репараційний кредит»). 

ЄС Україна

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

