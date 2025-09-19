Практика судов
В Великобритании предъявили обвинения двум хакерам за атаку на лондонское метро и автобусы

18:49, 19 сентября 2025
Хакеры из группировки Scattered Spider скомпрометировали данные клиентов TfL и американских медицинских компаний.
В Великобритании предъявили обвинения двум хакерам за атаку на лондонское метро и автобусы
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) обвинило двух молодых мужчин в кибератаке на компанию Transport for London (TfL), которая управляет лондонским метро и автобусной сетью. Об этом сообщает Reuters.

Кибератака на TfL, обслуживающую миллионы пассажиров ежедневно, произошла в августе 2024 года. Злоумышленники получили доступ к личным данным клиентов компании. В связи с этим 19-летнему Талха Джубайру и 18-летнему Оуэну Флаверсу предъявили обвинения по Закону о неправомерном использовании компьютерных технологий через сговор с целью совершения несанкционированных действий против TfL.

Кроме того, Овена Флаверса обвинили в преступлениях, связанных с калифорнийской компанией Sutter Health, одной из крупнейших систем здравоохранения в США, а также в сговоре с другими лицами для проникновения в сети SSM Health Care Corporation.

По данным NCA, следователи связывают атаку на TfL с деятельностью хакерской группировки Scattered Spider. Расследование продолжается, чтобы установить всех причастных к киберпреступлениям и оценить масштабы нанесенного ущерба.

