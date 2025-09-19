Практика судів
  1. У світі

У Британії висунули звинувачення двом хакерам за атаку на лондонське метро та автобуси

18:49, 19 вересня 2025
Хакери з угруповання Scattered Spider скомпрометували дані клієнтів TfL та американських медичних компаній.
У Британії висунули звинувачення двом хакерам за атаку на лондонське метро та автобуси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) звинуватило двох молодих чоловіків у кібератаці на компанію Transport for London (TfL), яка керує лондонським метро та автобусною мережею. Про це повідомляє Reuters.

Кібератака на TfL, що обслуговує мільйони пасажирів щодня, сталася в серпні 2024 року. Зловмисники отримали доступ до особистих даних клієнтів компанії. У зв’язку з цим 19-річному Талха Джубайру та 18-річному Овену Флаверсу висунули звинувачення за Законом про неправомірне використання комп’ютерних технологій через змову з метою здійснення несанкціонованих дій проти TfL.

Крім того, Овена Флаверса звинуватили у злочинах, пов’язаних із каліфорнійською компанією Sutter Health, однією з найбільших систем охорони здоров’я в США, а також у змові з іншими особами для проникнення в мережі SSM Health Care Corporation.

За даними NCA, слідчі пов’язують атаку на TfL із діяльністю хакерського угруповання Scattered Spider. Розслідування триває, щоб встановити всіх причетних до кіберзлочинів та оцінити масштаби завданої шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

хакер Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду