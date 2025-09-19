У Британії висунули звинувачення двом хакерам за атаку на лондонське метро та автобуси

Хакери з угруповання Scattered Spider скомпрометували дані клієнтів TfL та американських медичних компаній.

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) звинуватило двох молодих чоловіків у кібератаці на компанію Transport for London (TfL), яка керує лондонським метро та автобусною мережею. Про це повідомляє Reuters.

Кібератака на TfL, що обслуговує мільйони пасажирів щодня, сталася в серпні 2024 року. Зловмисники отримали доступ до особистих даних клієнтів компанії. У зв’язку з цим 19-річному Талха Джубайру та 18-річному Овену Флаверсу висунули звинувачення за Законом про неправомірне використання комп’ютерних технологій через змову з метою здійснення несанкціонованих дій проти TfL.

Крім того, Овена Флаверса звинуватили у злочинах, пов’язаних із каліфорнійською компанією Sutter Health, однією з найбільших систем охорони здоров’я в США, а також у змові з іншими особами для проникнення в мережі SSM Health Care Corporation.

За даними NCA, слідчі пов’язують атаку на TfL із діяльністю хакерського угруповання Scattered Spider. Розслідування триває, щоб встановити всіх причетних до кіберзлочинів та оцінити масштаби завданої шкоди.

